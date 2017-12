Make-over Nieuw Gent duurt vijftien jaar NIEUWBOUW VERVANGT ZES WOONBLOKKEN VANAF 2019 ERIK DE TROYER

02u31 8 James Arthur De huidige woonblokken in Nieuw Gent: grauw en troosteloos. Gent De afbraak van de zes sociale woonblokken in Nieuw Gent en de vervanging door nieuwbouw neemt zo'n 15 jaar in beslag. Alles gebeurt volgens een doorschuifsysteem: eerst worden nieuwe appartementen gebouwd, daarna kan één blok verhuizen, gevolgd door de sloop en de nieuwbouw.

De sociale woonblokken van Nieuw Gent zijn nog niet eens zo oud. In 1976 werden de gebouwen Milenka, Orion en Aurora gebouwd. In 1982 volgden Mercurius, Jupiter en Saturnus. Hoewel een aantal van die gebouwen een nieuwe façade hebben gekregen, blijft de sfeer grauw en troosteloos. Er zijn ook heel wat meldingen van vandalisme. In die mate zelfs dat stadsontwikkelingsbedrijf Sogent een opzichter moest plaatsen om alles in de gaten te houden. Uit een studie bleek dat de gebouwen vervangen door nieuwbouw de beste oplossing was.





Eind 2019 begint de stad Gent daarom aan de enorme operatie die vergelijkbaar is met die van de Rabottorens. "We beginnen met de bouw van drie nieuwe appartementsgebouwen die samen goed moeten zijn voor 90 wooneenheden. Die worden gebouwd rondom het Rerum Novarumplein, dat het centrale plein voor de wijk blijft. Die drie nieuwe gebouwen geven ons de mogelijkheid om de bewoners van een volledig woonblok te verhuizen", legt schepen Sven Taeldeman (sp.a) uit. "Zo kunnen we één van de zes grote gebouwen leeg maken, slopen en vervangen door nieuwbouw. Met welk van de zes gebouwen we beginnen, is nog niet duidelijk."





repro Erik De Troyer Rechtsboven het Rerum Novarumplein met links aflopend de nieuwe sociale woningen.

Tot 12 verdiepingen

Hoewel de stad en Sogent een paar jaar geleden hoogbouw nog afzwoeren, wordt opnieuw voor gebouwen van 12 verdiepingen geopteerd. "Maar die nieuwbouw zal geen nieuw massief blok worden zoals er vandaag staat. Aan de straatkant zullen ze maximaal drie verdiepingen hoog zijn", zegt Taeldeman. De totale operatie zal 15 jaar in beslag nemen, maar de eerste bewoners kunnen wel al een pak vroeger verhuizen. Hoe de nieuwe gebouwen er precies zullen uitzien, is nog niet bekend.





Bij eerdere operaties waarbij sociale woningen gesloopt werden, zoals de Lübeckstraat en Rabottorens, kreeg Sogent de kritiek dat de bewoners door een verplichte verhuis vaak uit hun sociaal netwerk werden getrokken. "We zijn voor Nieuw Gent van plan om zo veel mogelijk van de huidige bewoners een nieuwe stek te geven binnen de wijk en binnen het project. Dat zal niet voor iedereen mogelijk zijn omdat we ook appartementen bouwen voor grotere gezinnen, terwijl de huidige appartementen op die plek vooral gericht zijn op kleine gezinnen en alleenstaanden. Maar we willen de huidige bewoners maximaal samen houden", belooft Taeldeman.