Mag Delhaize appartementen bouwen naast Gentse Sint-Anna-kerk? Sabine Van Damme & Erik De Troyer

05 februari 2019

15u08 0 Gent Mag Delhaize appartementen bouwen op de terreinen naast de Sint-Annakerk, en zo geld slaan uit de herbestemming van dit iconische gebouw? Ja, dat mag, zo blijkt uit de open oproep die gelanceerd werd om kandidaten te vinden. Nee, dat mag niet zomaar, klinkt het uit politieke hoek. Volgende dinsdag is er een commissie over dit intussen heikele dossier.

De stad liet PMV en De Vlaamse Erfgoedkluis zoeken naar kandidaten om de Sint-Annakerk een nieuwe bestemming te geven, zo zocht nieuwssite Apache uit. In die oproep staat letterlijk: “Het gebouw bestaat uit een monumentale gelijkvloerse verdieping van 2.094 m². Het terrein heeft een oppervlakte van 4.511 m² waarbij potentieel nog nieuwbouw gerealiseerd kan worden op de huidige naastliggende parking en omliggende tuin.” Bijbouwen mag dus, en dat is exact wat Delhaize van plan is. Zij willen aanbouwen tegen de bestaande appartementen (dus niet tegen de kerk zelf), langs beide zijden. Dat kan, zolang de gebouwen niet dieper lopen dan de bestaande gebouwen en er aan de rechterkant een doorgang vrij blijft naar de achterliggende tuin, want dat is publieke ruimte, en wordt een park. Daar is ook een klein straatje, Groen Ooie, dat uitgeeft in de Tweebruggenstraat. Aan de linkerkant moet ruimte zijn voor bevoorrading van de kerk. (Lees verder onder de foto)

Volgens Apache denkt Delhaize aan een 15-tal appartementen met een gemiddelde verkoopswaarde van 250.000 euro per stuk. Die waarde kan zelfs nog hoger, als er ook ondergrondse parking voor de appartementen wordt voorzien. Met een autolift kan dat perfect. Minstens 3.750.000 euro opbrengst dus, terwijl Delhaize zelf maar 500.000 euro geboden heeft voor de aankoop van de kerk.

Stilte

Opmerkelijk is dat de stad angstvallig zwijgt over de mogelijkheid om daar bij te bouwen. Schepen Souguir verwijst voor het stuk ‘appartementen’ door naar collega Filip Watteeuw. Op zijn kabinet klinkt: “Voor die appartementen is er nog geen vergunning. Op dit moment wordt nog bekeken wat er precies vergund kan worden. De ruimte rondom de kerk – zowel links als rechts staat ingekleurd als parkzone. Daar bouwen kan dus niet zomaar. Heel wat stadsdiensten worden bij het dossier betrokken.”

Die stadsdiensten waren ongetwijfeld ook al betrokken bij het opstellen van de oproep naar kandidaten. Stedenbouw laat bijbouwen dus minstens toe onder bepaalde voorwaarden. En het klopt dat het hele dossier nog moet onderhandeld worden, tussen de stad en Delhaize. De deal kan dus nog langs beide zijden afspringen. Maar waarom zo geheimzinnig wordt gedaan over de mogelijkheden, blijft vreemd. (lees verder onder de foto)

Cijfers

Ook PVDA reageert op de bouwmogelijkheden bij Sint-Anna “Het hek is helemaal van de dam”, vindt gemeenteraadslid Sonja Welvaert. “Eerst wil de stad het pand verkopen voor 500.000 euro, minder dan de helft van de geschatte waarde. Nu blijkt dat Delhaize er ook nog eens gratis waardevolle bouwgrond bij krijgt in het centrum van de stad. Het klopt dat er inderdaad nog veel geïnvesteerd moet worden in de buitenkant van de kerk. Dat is goed voor een factuur 5,5 tot 6 miljoen euro. Maar via subsidies kan men 80% van dat bedrag recupereren. Dan blijft er nog iets van een miljoen euro over. Als men dan 15 luxe-appartementen mag verkopen voor ergens tussen 300.000 en 400.000 euro per stuk dan zal ook dat miljoen snel gerecupereerd zijn.”

Die cijfers kloppen niet helemaal. Om de binnen- en buitenkant van de kerk in orde te zetten, zal om en bij de 12 miljoen euro nodig zijn. Daarvan wordt inderdaad 80% gesubsidieerd door Vlaanderen, maar het wachten op die subsidies duurt eindeloos, en zomaar bedragen voorschieten mag niet. Met dat probleem werd de stad al meermaals geconfronteerd, onder meer bij de restauratie van de Sint-Niklaaskerk en van het stadhuis. Toen daar de schouw boven de trouwkapel dreigde in te storten, moest de stad die op eigen kosten laten afbreken, omdat monumentenzorg ‘de schijf voor dat gedeelte van het stadhuis nog niet had goedgekeurd’.