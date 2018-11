Machine vat vuur bij afvalverwerkingsbedrijf Desteldonk Jeroen Desmecht

20 november 2018

17u26 0 Gent De brandweer is dinsdagnamiddag moeten uitrukken voor een brand aan een machine bij een afvalverwerkingsbedrijf in Desteldonk.

Rond 15.40 uur kreeg de brandweerzone Centrum een melding van een brand op de John Kennedylaan. Een machine bij een afvalverwerkingsbedrijf had vuur gevat. Een half uur later was de situatie onder controle. Het bedrijf zelf wenst er niet over te communiceren.