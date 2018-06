Maatjes bekoren ook jong publiek 18 juni 2018

02u33 0

De toekomst van de maatjes is verzekerd. Dat bewees gisteren alvast Maurice Verhaeghe (12) uit Zwijnaarde. Met veel smaak verorberde hij de verse haring. "Lekker", smakte hij. "Frieten lust ik niet, maar vis wel, vooral sushi." Hij was trouwens niet het enige kind dat zich liet verleiden tot een visje. "Goed nieuws", vinden alvast de organisatoren. Want het overgrote deel van het talrijk opgekomen publiek had grijze haren. "We zijn dus blij dat we ook de jeugd kunnen overtuigen." Liefst 5.000 vers gefileerde haringen gingen gisteren over de toog, de meesten vergezeld van een glaasje jenever. "De kans bestaat dat we volgend jaar ook de echte, officiële voorstelling van de 'nieuwe maatjes' naar Gent kunnen halen", zegt Johannes Gobyn. "We zouden dit evenement trouwens graag uitbreiden naar een tweedaagse, maar daar kregen we dit jaar geen toestemming voor", aldus Gobyn. (VDS)