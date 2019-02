Maaseikplein wordt een echte ‘fruitgaard XL’ Sabine Van Damme

26 februari 2019

09u07 0 Gent Tegen 2020 krijgt het Maaseikplein een volledig nieuwe look. Het wordt een echte ‘fruitgaard’, zoals Filip Watteeuw dat noemt. 1.400 vierkante meter asfalt verdwijnt.

Het Maaseikplein werd bij de invoering van het circulatieplan helemaal verkeersvrij. Het werd ingericht als ‘een plek om te verpozen en ontmoeten’, en er kwamen mobiele fruitbomen, in grote bakken, speelelementen en zitbanken. Voor de Gentse Feesten en de winter worden die dan (deels) weggehaald. “Hoe zit het met de toekomst van het Maaseikplein?” vroeg Sara Matthieu (Groen) zich af. “Komt er een definitieve inrichting, of blijven we met mobiele elementen werken? En krijgt de buurt inspraak in een eventuele heraanleg?”

Schepen Filip Watteeuw zegt dat er nog dit jaar een serieuze transformatie op stapel staat voor het pleintje tussen de kathedraal en het Geeraard de Duivelsteen. “In de periode september – november pakken we het Maaseikplein aan”, zegt hij. “We gaan liefst 1.400 vierkante meter asfalt verwijderen, en die helemaal vergroenen. Daarin gaan we dan de huidige opstelling integreren. We zorgen ervoor dat het pleintje aan de zijkant van de kathedraal helemaal klaar is tegen het Van Eyckjaar, 2020.”

“Er komt bloemenrijk grasland in plaats van verharding, waardoor de biodiversiteit daar sterk zal toenemen. We planten inheemse struiken en fruitbomen aan. Dat kan dan allemaal het uitgangspunt vormen van een definitieve heraanleg in de komende jaren. Daarvoor zal collega-schepen Astrid De Bruycker dan een participatietraject opstarten, zodat buurtbewoners inspraak krijgen in hoe deze ‘fruitgaard XL’ er moet gaan uitzien in de toekomst.”