Maarten Baas geeft lezing in Design Museum 31 mei 2018

In het Design Museum opende eerder deze maand de eerste grote solotentoonstelling van de Nederlander Maarten Baas. Zijn ontwerpen bevinden zich op het snijvlak van kunst en design. Morgen donderdag kan je een lezing bijwonen van Baas in het Design Museum tussen 19.30 en 20.30 uur. Meer info via www.designmuseumgent.be. De expo loopt nog tot eind september.





(YDS)