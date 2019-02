Maanden hinder door werken aan E40-brug in Zwijnaarde Sabine Van Damme

28 februari 2019

17u59 7 Gent Het Agentschap Wegen en Verkeer start nu maandag 4 maart met ingrijpende werken aan de burg over de Schelde op de E40 in Zwijnaarde. Dat zal vooral hinder met zich meebrengen voor het verkeer dat van Kortrijk komt. Vanaf de paasvakantie gaat de lus vanuit Kortrijk naar Brussel zelfs dicht in Zwijnaarde. De werken duren tot begin mei.

De brug op de E40 richting Brussel die over de Schelde gaat krijgt een volledige opknapbeurt. De waterdichting wordt vernieuwd, de voegen worden hersteld en er komen nieuwe leuningen. Ook het wegdek krijgt nieuwe asfalt. De brug over de Schelde richting kust is vorig jaar aangepakt. De renovatie verloopt in verschillende fasen.

Fase 1: van 4 maart tot 5 april 2019

De pechstrook en de invoegstrook van de E40 ter hoogte van de brug zijn ingenomen. Het verkeer op de E40 richting Brussel rijdt over 3 rijstroken. De invoegstrook voor wie van de E17 vanuit Kortrijk komt, is verkort. Alle bewegingen op het verkeersknooppunt in Zwijnaarde blijven mogelijk.

Fase 2: van 5 april tot 22 april 2019 (tijdens de paasvakantie)

De pechstrook en de rechterrijstrook van de E40 zijn ingenomen. De oprit van de E17 uit Kortrijk naar de E40 richting Brussel gaat dicht. Het verkeer rijdt om via het complex Destelbergen, de R4 (afrit Merelbeke) naar de E40 richting Brussel. De lus van de E17 vanuit Antwerpen naar de E40 richting Brussel blijft open.

Fase 3: van 22 april tot 6 mei 2019

De midden- en linkerrijstrook van de E40 zijn ingenomen. Ook hier blijft de oprit van het verkeer van de E17 uit Kortrijk naar de E40 richting Brussel nog dicht. Het verkeer volgt dezelfde omleiding en rijdt om via het complex Destelbergen, de R4 en afrit Merelbeke naar de E40 richting Brussel. De lus van Antwerpen naar de E40 richting Brussel blijft open.

Meer info over de werken op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer