Maandag hopelijk meer duidelijkheid over Sint-Annakerk Sabine Van Damme

09 maart 2019

10u37 0 Gent Op de gemeenteraadscommissie maandagavond wordt hopelijk meer duidelijkheid geschept over wat er te gebeuren staat met de Sint-Annakerk. Dan is er een soort hoorzitting, waarop iedereen welkom is. De woorvoerder van Delhaize komt.

De heisa over de Sint-Annakerk is wat gaan liggen, maar de actiegroep SOS Sint-Anna blijft wel strijden voor een niet-commerciële bestemming voor de kerk. Zij mogen maandagavond hun visie geven op de gemeenteraadscommissie. Ze krijgen tien minuten ‘spreekrecht’, en dat is ongezien. In principe spreken op gemeenteraadscommissies alleen verkozen gemeenteraadsleden. Het kan een precedent zijn voor de toekomst, waarbij elke actiegroep spreekrecht kan gaan eisen. Het nieuwe stadsbestuur beloofde meer inspraak, dit kan alvast als opmerkelijke start daarvan worden gezien.

Ook de woordvoerder van Delhaize komt, en daar kijk iedereen naar uit. Want wat zijn ze nu eigenlijk met die kerk van plan? Komen er blikken kattenvoer op het altaar en zakdoeken op de biechtstoeltrappen? Of wordt het echt een ander concept supermarkt? Vraag is wat Delhaize al kan en wil lossen over het project. Want zoals eerder gezegd: zij zijn wel aangeduid als de enige onderhandelingspartner van de stad, maar binnen is het project nog niet. Er is nog niet gesproken over prijs en andere eisen waar Delhaize zich zal moeten aan houden.

Wie de hoorzitting wil bijwonen maandag, kan dat. Die start om 19 uur op het Gentse stadhuis, in de gemeenteraadszaal. En dat is – mocht u eraan twijfelen – gratis.