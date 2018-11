Maandag eindelijk weer coalitiegesprekken in Gent De hamvraag blijft: wie wordt burgemeester? Sabine Van Damme

20u32 0 Gent Maandag gaan de Gentse politieke partijen eindelijk weer met elkaar in gesprek, na een week stilzwijgen. De ‘formatteursnota’ van Filip Watteeuw van Groen zou klaar zijn, en morgen voorgelegd worden aan Mathias De Clercq van Open Vld.

Naar verluidt heeft Watteeuw zelfs meerdere versies klaar, en zal er ook meteen onderhandeld worden over wat het nu moet worden. In minstens één versie zal Watteeuw zichzelf als burgemeester hebben gezet, vermoedelijk met dan meer dan twee schepenen voor Open Vld. Dat zou goed nieuws zijn voor Stephanie D’Hose, die haar stemmenaantal zag verdubbelen maar voorlopig naast een schepenambt grijpt. De kans dat Mathias De Clercq echter akkoord zal gaan met een bestuur onder burgemeester Watteeuw, is nul.

Waarschijnlijk zullen er dus ook scenario’s op tafel liggen met De Clercq als burgemeester, maar waarbij Open Vld dan flink moet inboeten op bevoegdheden. Waar het voorstel van Mathias De Clercq acht schepenen had, zouden er nu tien op tafel liggen, onder meer omdat sp.a drie posten eist.

De politieke tenoren gaan dus morgen weer rond de tafel zitten. Of dat met twee of vier partijen zal zijn, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het nu wel eens snel zou kunnen gaan. De partijen Open Vld, CD&V, Groen en sp.a zijn tot elkaar veroordeeld, ook door stellingen die zijn ingenomen en beloften die zijn gemaakt in de dagen na de verkiezingen. Het kartel dat alsnog naar N-VA zou stappen, dat zou een nooit vertoonde bokkensprong zijn in het progressieve Gent. Al is niks onmogelijk in de politiek.