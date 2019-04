Lux lanceert ‘Soulfunk Deluxe’-feestjes Yannick De Spiegeleir

01 april 2019

17u26 0 Gent In Lux Gent vindt op zaterdag 6 april de eerste editie plaats van ‘Soulfunk Deluxe’. “Gereputeerde dj’s halen hun beste funk- en soulvinylplaten vanonder het stof en topmuzikanten spelen via een grote jamsessie in interactie met de gedraaide muziek”, zegt organisator Nicolas Verbrugge.

Met het nieuwe feestconcept wil Lux een ode brengen aan muziekgenres als soul, funk maar ook rhythm en blues. Mixmonster Menno (Stuff.), Inspector Clay (Pink Flamingo), Mr Tall & Mr Small (45’s Collectors) en No Sleep Richy (White Cat, Harde Smart) nemen plaats achter de draaitafels. Luk Vermeir, Mathias De Busschere, Frederik Van Den Berghe, Tom Callens, Raffaello Visconti en Marie-Anne Standaert vormen samen de Live Jam session-band. Shimmy Timmy is zanger en gastheer van dienst. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar in Music Mania en www.tibbaa.com. Aan de deur betaal je 15 euro. Het feest start om 21 uur en heeft een beperkte capaciteit. Wie met een retrowagen uit de jaren 60 of 70 naar de feestlocatie komt, krijgt een gratis parkeerplaats. Meer informatie via het Facebookevenement:https://www.facebook.com/events/791430117869461/.

De organisatie geeft 10 tickets weg aan de lezers die het snelst een mailtje sturen naar info@zaallux.be. De tweede editie van Soulfunk Deluxe is gepland op zaterdag 1 juni.