Lukoil aan Vlaamsekaai krijgt weer gewapende overvaller over de vloer Sam Ooghe

30 november 2018

20u23

Bron: Belga, parket, eigen info 0 Gent Er is vrijdagmiddag een gewapende overval gepleegd op de Carrefou van tankstation Lukoil aan de Vlaamsekaai in Gent.

Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De overval gebeurde rond half één aan de Vlaamsekaai. Of de dader een buit maakte, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond, en de overvaller is nog voortvluchtig. Volgens onze informatie zou de persoon gezwaaid hebben met een vuurwapen.

Ook in september 2016 was er al een gewapende overval op de shop. De dader bedreigde het personeel toen met een pistool en ging met 2.000 euro aan de haal. Een jobstudente verkeerde toen in shock.