Luk De Bruyker verkozen als Strafste Gentenaar 07 maart 2018

02u51 0

In het Marriott-hotel werd gisteren voor de 9e keer de Strafste Gentenaar verkozen. Die prijs ging naar Luk - Pierke Pierlala - De Bruyker. Hij is bekend als poppenspeler en bezieler van het Teater Taptoe. De trofee van de 'Wijste Gentenaar' was voor de werknemers van Ivago. Sioen werd strafste muzikant, Jolien D'hoore strafste sporter, Gent Jazz het strafste evenement, sterrenchef Michaël Vrijmoed de strafste ondernemer, Luk De Bruyker strafste in de categorie cultuur en 'huisarts der huisartsen' Jan De Maeseneer strafste academicus. Roland Van Campenhout kreeg een lifetime achievement. (VDS)