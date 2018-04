Luisterplein verliest graag geziene gast JOHAN STOLLZ (88) ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET GENTSE FEESTEN JOERI SEYMORTIER

04 april 2018

02u59 0 Gent Zijn pianospel bracht hem zowat overal in de wereld, maar de laatste twintig jaar van zijn leven woonde Johan Stollz in Oostakker. Meer dan 20 jaar draaide hij succesvol mee op de Gentse Feesten, op het Laurentplein.

Geboren als Jan Stolle in Eeklo is de gisteren plots overleden Johan Stollz onlosmakelijk verbonden met de Arteveldestad. Gentenaars van de oudere generaties herinneren hem nog als de huispianist van de legendarische bar Weinstube, toen de Kuiperskaai in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog dé uitgaansbuurt was. Naar verluidt tokkelde hij al als vierjarige op een piano, maar de échte basis voor zijn virtuoze klavierkunsten legde hij in het conservatorium van Gent. Op latere leeftijd keerde Stollz terug naar Gent om zich met zijn vrouw Bernadette te vestigen in een charmante villa in Oostakker.





Ook op de Gentse Feesten was Stollz een graag geziene gast. Hij prijkte meer dan twintig jaar op het programma van het stadsfestival en zal vooral vereenzelvigd blijven met het Laurentplein. Van het eerste jaar dat er een tent op het plein stond, speelde hij er aperitiefconcerten, meestal met de broers Toni en Patrick Fakkel. In 2011 gaf hij nog een jubileumoptreden op zijn plein ter gelegenheid van de 50 jaar die hij al op de planken stond. "Zijn optredens waren steevast een succes met een plein dat volledig gevuld was met zijn fans", zegt Dirk Van Bogaert van het Luisterplein.





Van zijn grootste hit 'Concerto voor Natasha' uit 1968 gingen enkele honderdduizenden exemplaren over de toonbank. Op tv was hij te zien in 'The Show must Go On' op Vier of als huispianist in 'De Tabel van Mendeljev' met Ben Crabbé, tussen 2005 en 2008. In een verder verleden trad hij zelfs op in bars, casino's en hotels over de hele wereld en hij speelde thuis bij het glamourkoppel Elisabeth Taylor en Richard Burton.





Ondanks de roem bleef Stollz een man van het volk met een grote liefde voor zijn publiek. Hij speelde nog geregeld voor gevulde zalen en horecazaken in de omgeving van Gent en elders in Vlaanderen. Ook bij restaurant Flapuit in Oostakker kregen ze Stollz over de vloer. Het waren memorabele optredens. "Johan was een zeer sociale man, jong van hart en een volbloed muzikant en entertainer. Als hij gevraagd werd een verzoeknummer ten berde te brengen, speelde hij dat vlekkeloos", vertellen Annemie en Veronique van Flapuit. "We waren zelf ook grote fan en maakten enkele optredens mee, tot in het casino van Sluis."