Luisterplein gaat voor bekers én glazen 07 juni 2018

02u48 0

Uitbureau stapt enthousiast mee in het verhaal van de herbruikbare bekers, maar houdt wel een slag om de arm. "Wij starten dagelijks om 11 uur 's morgens, en gaan door tot 1 uur 's nachts", zegt Dirk Schockaert. "Overdag blijven we gewoon in glas schenken. Om 19 uur schakelen we voor pintjes en frisdrank over op de herbruikbare bekers die op de meeste pleinen zullen worden gebruikt. Zware bieren blijven we in hun eigen glazen serveren. Pakweg een Arro-Gante in zo'n beker, dat zou niet smaken. We hebben genoeg glazen voorradig." (VDS)