Luidruchtige AirBNB moet dicht 14 mei 2018

Een appartement in de Verpleegsterstraat dat via AirBNB verhuurd wordt aan toeristen heeft een bevel tot stopzetting gekregen. De flat werd vaak verhuurd aan grote groepen toeristen en dat leidde tot klachten van nachtlawaai en onverantwoord gedrag van de bewoners van de andere appartementen in hetzelfde gebouw.





De flat telde maar twee slaapkamers. De meeste AirBNB'ers bieden dergelijke flats aan voor 3 à 4 personen, maar de eigenaar stelde geen limiet. Daardoor zaten er groepen tot wel 25 personen in het gebouw. Schepen Sven Taeldeman had verklaard machteloos te staan, maar Toerisme Vlaanderen startte wel een onderzoek. Sinds vorige week hangt er een papier aan de deur waaruit blijkt dat de regering een bevel tot stopzetting heeft opgelegd omdat het logies niet voldoet aan een aantal basisvoorwaarden zoals brandveiligheid, hygiëne en comfort. Of dit nu ook het einde is van de problemen, is nog af te wachten. Ook na het ophangen van de brief bleven er toeristen toestromen. (EDG)