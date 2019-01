Lucernacollege start met richting voor hoogbegaafde leerlingen Yannick De Spiegeleir

29 januari 2019

16u18 0 Gent Het Gentse Lucernacollege biedt vanaf volgend schooljaar een aparte richting aan voor leerlingen met een hoog IQ. Dat melden de Mediahuiskranten.

De hoogbegaafde leerlingen zullen het grootste deel van vakken in een aparte klas krijgen. De school houdt zich aan het leerplan maar richt zich op extra onderricht in vakken als wiskunde, informatica of projectwerk. “Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak jongeren die hoogsensitief zijn of met leerstoornissen kampen. We halen experten in huis die hen met die uitdagingen leren omgaan”, aldus directeur Ozkan Cetin.

In eerste instantie zal de richting uitsluitend bestaan uit 1 klas van maximum twintig leerlingen. Meer info op de opendeurdag van de school op zondag 3 februari van 15 uur op het adres Ganzendries 149.