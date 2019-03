Luca School of Arts mikpunt van vandalisme “Neen, dit is géén kunstproject” Sabine Van Damme

14u35 0 Gent De gevel van de Luca School of Arts aan het Alexianenplein is helemaal beklad met rode verf. En neen, dat is geen kunstproject. De school contacteerde de politie en bekijkt hoe het goedje verwijderd kan worden.

“Het moet in de nacht van vrijdag of zaterdag zijn gebeurd”, klinkt het bij Luca School of Arts. “Het lijkt alsof iemand zomaar een pot rode verf tegen ons gebouw heeft geknald, en wij hebben geen enkel idee wie of waarom. We hebben aangifte gedaan bij de politie, en zij hebben een pv opgesteld. Wij bekijken intussen hoe we de gevel terug schoon kunnen krijgen. We moeten wel, dit is een geklasseerd gebouw, daar mag je niks aan veranderen.”

Voor wie nog zou twijfelen of het over een of ander vreemd kunstproject gaat, het is tenslotte een kunstschool, dat is het alvast niet. “Mocht dat een project zijn, die leerlingen zouden alvast niet afstuderen”, klinkt het laconiek.