Lubecksite wordt kinderparadijs 22 juni 2018

De Lubecksite, tussen de woontorens van de Scandinaviëstraat en de Weba, wordt deze zomer een tijdelijke kinderparadijs. De stad organiseert er, samen met Das Kunst, een bouwspeelplaats. Mekkerland zal er een kinderboerderij uitbaten, Levensbloem een educatieve osase en vzw Jong organiseert er speelpleinwerking. Op de bouwspeelplaats kunnen kinderen de hele zomer hun gang gaan met recyclage- en afbraakmateriaal, en onder begeleiding een kunstzinnige droomwereld maken. Slijpen, zagen, timmeren en boren horen erbij. "Met deze bouwspeelplaats willen we buitenspelen en de creativiteit in het spel van kinderen stimuleren", zegt jeugdschepen Elke Decruynaere (Groen). Vzw Graal zal onder meer een moestuin aanleggen, een volkskeuken en workshops inrichten. Door de participatie van Mekkerland vzw aan de site zal er voor kinderen niet alleen een aanbod zijn in de vorm van een bouwspeelplaats, maar ook in vorm van een kinderboerderij (met steun van het burgerbudget). Ook vzw Jong zal gedurende de zomer een speelpleinwerking organiseren op de site. De bouwspeelplaats opent op zondag 8 juli, en blijft open tot 31 september elke woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Deelnemen is gratis. (YDS/VDS)