Lübeck-site krijgt tijdelijke invulling VOORLOOPIG BLIJFT TOEKOMST TERREIN ONDUIDELIJK ERIK DE TROYER

04 juli 2018

02u40 0 Gent De Lübeck-site wordt voor minstens één jaar de thuis van een kinderboerderij en een bouwspeelplaats. Twee jaar geleden besliste de stad dat de huisjes in de wijk moesten afgebroken worden. Voorlopig lijkt er echter geen duidelijkheid wat er nu definitief op die plek moet komen.

De beslissing om de huisjes af te breken stuitte op veel protest. De huisjes van de Lübeckstraat (achter de Weba) werden na de tweede wereldoorlog gebouwd om de woonnood het hoofd te bieden. Het ging om een tijdelijke oplossing, maar de woningen bleven tot eind 2017 bewoond. Na de beslissing van de stad en Sogent kregen alle bewoners een nieuwe woning toegewezen. Maar de meesten vertrokken met grote tegenzin. Inmiddels zijn de woningen er al lang gesloopt en ligt het terrein er braak bij. De stad heeft nu een akkoord gesloten met een reeks vzw's die het terrein een tijdelijke invulling zullen geven. De hele zomer tot en met september komt er onder andere een kinderboerderij, een bouwspeelplaats en natuureducatieve zone. "We hebben het terrein voor zeker één zomer ter beschikking, maar er is wel een kans dat we hier nog een paar jaar zullen kunnen blijven", legt Pieter Quaghebeur van vzw Das Kunst uit.





Eén van de nieuwigheden op de site is kinderboerderij Mekkerland. Het was één van de winnende initiatieven van het burgerbudget. Het dierenwelzijn moet er centraal staan. Daarom worden de dieren niet in hokken gezet. Bezoek kan enkel in kleine groepen en onder begeleiding. Daarnaast komt er een bouwspeelplaats. Kinderen vanaf 8 jaar en jonger zullen er met gerecupereerde materialen kunnen leren bouwen. "We hebben al een massa materiaal verzameld. We hebben een artistiek medewerker die hen zal begeleiden bij hun bouwsels. De stad wil op die manier onderzoeken of dergelijke bouwspeelplaatsen ook elders in Gent hun nut kunnen hebben", aldus Quaghebeur. Er is ook een speelpleinwerking en een zone waar kinderen over de natuur kunnen leren. "We openen nu zondag voor het eerst de deuren voor het grote publiek. Maar we hopen natuurlijk dat er ook de andere weekends van deze zomer veel volk naar de site zal komen", zegt Quaghebeur





Opvallend is dat er nog steeds niemand met zekerheid wil vertellen welk project er na de tijdelijke invulling gebouwd zal worden. Er werd ooit gewag gemaakt van een site voor het stadsdistributiecentrum, maar dat werd nooit bevestigd. Voorlopig is er dus nog niet geweten waarom de bewoners weg moesten.





Meer info op www.delubeck.be.