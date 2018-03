Lorenzo (25) gezond en wel teruggevonden 07 maart 2018

De 25-jarige Lorenzo Kinsabil, die voor het laatst gezien werd aan de Mediamarkt in Zwijnaarde op 19 februari, is sinds gisteren terecht. "De man verkeert in goede gezondheid", verklaart de woordvoerder van de federale politie. "Hij werd teruggevonden mede dankzij de verspreiding van het opsporingsbericht." De politie bedankt iedereen voor de medewerking, maar wil geen verdere details kwijt over de verdwijning. (OSG)