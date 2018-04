Lopen voor Emilie en veiliger verkeer 14 april 2018

02u51 0

Morgen wordt opnieuw de 9000 for Emilie gelopen in en rond Drongen, een loopevenement waar elk jaar meer volk op afkomt. De opbrengst gaat naar de strijd tegen alcohol in het verkeer. Want een dronken chauffeur maaide 8 jaar geleden Emilie Leus en twee vriendinnen van de baan. "Zolang Emilie maar niet voor niets is moeten sterven", redeneren familie en vrienden. Het Fonds Emilie Leus wil het aantal dodelijke en zware letselongevallen in het verkeer drastisch doen dalen. Er worden meer dan 2.000 sportievelingen verwacht die samen meer dan 9.000 kilometer lopen voor veiliger verkeer. Meedoen kan nog. Info op www.fondsemilieleus.be. (VDS)