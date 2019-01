Loos alarm: steen voor inkom Gravensteen kwam niet van de toren Sabine Van Damme

19 januari 2019

11u04 0 Gent Deze voormiddag rukte de brandweer met een ladderwagen uit naar het Gravensteen. Aan kant van de poort lag een grote steen, en de vrees bestond dat die van de toren gevallen was. Niet dus. Het bleek een steen die gebruikt was om een zeil vast te leggen bij de Winterfeesten.

Veel bekijks hadden ze alvast, deze zonnige voormiddag. Brandweer en politie vatten post aan het Gravensteen. De ladderwagen bracht enkele brandweermannen naar de toren boven de inkomhal. Nochtans was daar niks te zien. “We hadden melding gekregen van een grote steen die bij de inkom van het Gravensteen lag”, zegt brandweerwoordvoerder Bjorn Bryon. “De vrees bestond dat die van de toren was gevallen, en dat er dus een gevaar zou zijn voor nog meer afbrokkelende stenen. We hebben de toren nauwkeurig gecontroleerd, maar daar was niks aan de hand. Achteraf bleek dat het om een steen ging die daar was gelegd, die was gebruikt om een zeil vast te houden bij de Winterfeesten of het Winterwonderkasteel.”

Loos alarm dus, maar veiligheid gaat voor alles. Wie vallende brokstukken wil zien kan dat voorlopig alleen onder het viaduct van Gentbrugge, en niet aan het Gravensteen.

