Loodgieter die bejaarde man van trap duwde na ruzie, krijgt geen straf Slachtoffer werd al terugbetaald voor vele ziekenhuiskosten Sam Ooghe

08 november 2018

13u55 0 Gent Een loodgieter uit Middelkerke krijgt geen straf voor een ruzie met zware gevolgen, vorig jaar in Gent. Hij duwde een bejaarde man van de trap, met een gebroken been en een hersenbloeding tot gevolg.

De feiten speelden zich af in een appartementsgebouw in Ekkergem. De werken in het gebouw brachten veel geluidsoverlast met zich mee. Een senior kwam verhaal halen bij de loodgieter en het kwam tot een ruzie. De werkman duwde de bejaarde bewoner van de trap. De zaak kwam enkele weken geleden voor de correctionele rechtbank. “De val had voor iemand van de leeftijd van het slachtoffer even goed dodelijk kunnen zijn”, zei de rechter toen.

De loodgieter betaalde de duizenden euro’s aan kosten uit eigen beweging al terug, en toonde veel schuldbesef. Het zou ook slechts een lichte duw geweest zijn, maar het slachtoffer struikelde en viel ongelukkig. Dat alles, in combinatie met het blanco strafblad van de beklaagde, deed de rechtbank deze voormiddag een opschorting van straf uitspreken: de feiten zijn bewezen, maar er volgt geen bestraffing. Het parket kan wel nog in beroep gaan.