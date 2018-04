Lokale Helden laat muzikaal talent schitteren 26 april 2018

02u52 0 Gent Tijdens Lokale Helden, een initiatief van Poppunt waarbij lokaal muzikaal talent overal in Vlaanderen in de schijnwerpers wordt gezet, bulken de Gentse podia van de jonge beloften. Niet minder dan 30 bands geven morgen tijdens 12 evenementen het beste van zichzelf op 19 locaties.

Zo bundelen de cafés Trefpunt, Afsnis en Kinky Star hun krachten voor Gentse Helden met een muzikale kroegentocht die niet minder dan 6 bands op het programma heeft. Bij De Vieze Gasten krijgen jongeren uit Gent, Antwerpen en Skopje een podium om samen met muzikanten van de Gentse Karavaan hun project The European Caravan te presenteren. Ook in De Centrale, De Bijloke, Café Charlatan, Missy Sippy, jeugdhuizen Waas en de Asgaard, en op enkele andere locaties worden concerten georganiseerd.





In Nieuwland krijgen jongeren en kinderen uit de buurt na een workshop trashbeats (instrumenten maken uit afval) meteen de kans om hun kunsten op het podium te vertonen. 's Avonds kan je er optredens bijwonen van Kwame MULZz, de bekendste rapper van de Dampuurt, Low Land Home en het onvolprezen Quasiland. Café De Loge organiseerde de afgelopen weken dan weer speeddates voor muzikanten, waarna de nieuw gevormde bands tijdens Lokale Helden hun eerste werk komen vertonen.





Magical Mystery Tour

Wie uit is op een absoluut exclusieve ervaring tijdens Lokale Helden, kan tijdens de Gentse Magical Mystery Tour mee op een onvergetelijke muzikale ontdekkingsreis.





Meer info via www.lokalehelden.be. (YDS)