Lokale handelaar verdwijnt meer en meer UNIZO ROEPT OP OM TE WAKEN OVER EVENWICHT TUSSEN KLEINE ZELFSTANDIGEN EN KETENS ERIK DE TROYER

23 augustus 2018

02u44 0 Gent Een opmerkelijke trend in Gent. Steeds meer winkels maken deel uit van een winkelketen. In 2009 was nog 18,6 procent van alle winkelpanden in hartje Gent verbonden aan een keten. In 2018 is dat cijfer gestegen naar 25 procent.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft recent tal van interessant cijfermateriaal verspreid over alle gemeenten. Daarmee kan men makkelijk de steden met mekaar vergelijken. Voor de handel in onze stad levert dat opmerkelijke cijfers op. Vooral de opmars van de ketens is een opmerkelijke trend die niet te stoppen lijkt.





De Veldstraat is altijd al het domein van grote ketens geweest, maar wie over de Korenmarkt of in de Langemunt loopt, merkt de trend toch ook op. Primark, Quick, Starbucks, Ellis Burger,... Tien jaar geleden waren ze er nog niet en vaak kwamen ze in de plaats van kleinere handelszaken of restaurants. In 2009 was nog 18,6 procent van alle winkels in Gent verbonden aan een keten. Intussen is dat cijfer opgelopen tot 25 procent. De ene deelgemeente is al gevoeliger aan de komst van ketens dan de andere. Zo blijkt maar liefst 46,9 procent van de handelszaken in Sint-Denijs-Westrem tot een keten te behoren. Gevolgd door Mariakerke (37,8 procent) en Oostakker (32,8 procent).





Bij de Unie voor Zelfstandig Ondernemen (Unizo) zagen ze de voorbije jaren de trend doorzetten. "De stad zal vooral moeten waken over een gezond evenwicht tussen ketens en zelfstandige ondernemers. Als er enkel ketens zijn, maakt het niet meer uit of men gaat winkelen in de Veldstraat of op de Meir. De couleur locale wordt verzorgd door de kleinere handelaars die net voor die andere toets zorgen waardoor een stadscentrum kan bruisen. Het evenwicht tussen kleine winkels en ketens is broos en er moet aan gewerkt worden", zegt Jos Vermieren van Unizo. "We werken met de stad en de ondernemers samen voor het project Puur Gent. We zetten in op extra dienstverlening, een aangename winkelervaring. Kleine winkels kunnen mee profiteren van de aanwezigheid van grote winkels, maar omgekeerd is dat ook het geval."





Hoge huurprijzen

Eén van de redenen waarom steeds minder kleine zelfstandigen in het centrum een winkel uitbaten zijn de huurprijzen die makkelijke oplopen tot 4.000 à 5.000 euro voor een pand. Maar die lijken nu in vrije val. Volgens Cushman & Wakefield dalen de huurprijzen in de stadscentra met 10 tot 30 procent. "Er zijn weinig nieuwkomers op de markt waardoor er weinig vraag is. De huurprijzen tot een jaar geleden waren niet meer in verhouding met de omzetten die men nog kon draaien. Daardoor gingen onrendabele winkels er ongenadig uit. Er wordt nu naar een nieuw evenwicht gezocht en dat ligt tot 30 procent lager dan vroeger", zegt Boris Van Haare.





"Die lagere huurprijzen kunnen een opportuniteit zijn voor kleinere winkeliers om iets te beginnen", besluit Unizo.