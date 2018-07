Lockers voor daklozen moeten dicht 04 juli 2018

Tijdens de Gentse Feesten zullen de dak- en thuislozen geen gebruik kunnen maken van 'hun' lockers in de Rembert Dodoensdreef, tussen de Steendam en het Baudelopark.





Sinds januari staan die lockers er, en daklozen mogen ze gratis gebruiken als ze zich aanmelden via Straathoekwerk of een andere dienst. Het werd meteen een succes. "Maar tijdens de Gentse Feesten moeten de lockers dicht, omwille van de veiligheid", zegt Feestenschepen Christophe Peeters. "Je weet immers nooit wat iemand daarin stopt. Het is een risico dat we willen vermijden. Om dezelfde reden worden er trouwens ook geen lockers geplaatst voor feestvierders, hoewel daar wel vraag naar is."