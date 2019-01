LIVE. De vuurdoop van kersvers burgemeester Mathias De Clercq in Gent Jeffrey Dujardin

13 januari 2019

10u35 0 Gent Vandaag is een grote dag voor de Gentenaars en ook voor hun burgemeester Mathias De Clercq. Vandaag krijgt hij zijn vuurdoop voor het volk. De vraag is, hoe pakt hij het aan en hoe zal het volk reageren? Er werd alvast een ludieke actie op poten gezet waarbij 350 maskers van Christophe Peeters zijn uitgedeeld.

Om 9 uur stonden de eerste Gentenaars paraat op het Braunplein. Om 11 uur gaat het van start, om 11.05 uur zal burgemeester Mathias De Clercq zijn eerste speech met nieuwjaarswensen geven.

Vorig jaar kwamen er 13.500 Gentenaars naar de receptie. Dit jaar zullen het er waarschijnlijk meer zijn, en die hebben natuurlijk ook dorst. Liefst 27.020 traktaties zullen zondag klaar staan. Omgerekend is dat 6.000 liter drank, goed voor 20.000 euro. En het is lang niet allemaal alcoholisch, er is ook gewoon chocomelk of water. Daarnaast zijn er ook lokale biersoorten, zoals L’Arogante en Valeir. Ivago voorziet 13.000 herbruikbare bekers, maar de stad roept op om een eigen ‘mokke’ mee te brengen.

Er werden ook al enkele maskers gespot van Christophe Peeters, “Het is een ludieke actie, geen hard protest. Zie het als typische Gentse humor, onze zelfgemaakte strop”, zegt Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei. Er werden 350 maskers uitgedeeld. De maskers mogen wel enkel op het achterhoofd gedragen worden, anders riskeer je een GAS-boete.

Naar jaarlijkse gewoonte deelt het Vlaams Belang kalendertjes uit op de receptie. Op de kalendertjes van dit jaar staat een cartoon van De Clercq met Watteeuw, de nieuwe burgemeester die duidelijk geleid wordt door Filip Watteeuw met daarbij het bovenschrift, “De Gentse Trollenkoning.”