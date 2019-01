LIVE. De vuurdoop van kersvers burgemeester Mathias De Clercq in Gent: “Het wordt ‘vree wijs’, jullie mogen veel verwachten van ons” Jeffrey Dujardin Sabine Van Damme en Yannick Spiegeleir

13 januari 2019

10u35 2 Gent Vandaag was een grote dag voor de Gentenaars en ook voor hun burgemeester Mathias De Clercq. Hij kreeg zijn kans om de Gentenaars voor zich te winnen onder de stadshal. De meningen waren duidelijk verdeeld, hij werd onthaald onder boegeroep en gejuich.

Toen de moment er was voor kersvers burgemeester Mathias De Clercq om te speechen, waren de Gentenaars duidelijk verdeeld. Boegeroep en gejuich weerklonken onder de stadshal. De Clercq hield het droog maar warm, hij is geen moppentapper zoals Daniël Termont. De klemtoon in de speech van De Clercq lag op burgerparticipatie. Hij wil de Gentenaar meer betrekken deze legislatuur. “We gaan voor nog meer Gent, een stad waar we ons nog meer Gent voelen. Een stad die elke Gentenaar meer vorm kan geven. We willen allemaal het beste van onze stad. Die stad maken we niet enkel in het stadhuis, maar ook en vooral in onze straten, onze wijken, pleinen en deelgemeenten. Bij ons Gentenaars gebeurt het op straat. Dat maakt ons uniek”, zei De Clercq. “Wij Gentenaars hebben allemaal ons gedacht, en dat is goed. Daarmee gaan we ook iets doen. We reiken de hand aan iedereen die mee wil doen aan onze stad. Van eender welke wijk, welke achtergrond of leeftijd, we bouwen samen aan onze stad. Elk op zijn manier. We gaan met de nieuwe bestuursploeg de toekomst tegemoet met trots, durf en overtuiging. Samen met jullie, jullie inzet en kritische rebelse en ja, soms tegendraadse Gentenaars. Altijd met een groot hart voor onze stad. Dat is ons Gent.”

Na de speech gaf De Clercq aan onze krant een korte reactie. “Het was een hele eer om hier te mogen staan, een fijne ervaring. Dat boegeroep? Dat moet kunnen, mensen moeten hun gedacht kunnen zeggen. Hetzelfde geldt voor die maskers.”

Dan was het tijd voor muziek. ’t Spelleke van Drei Kluiten liet zich weer van zijn beste – satirische – kant zien, en de Skyblasters zorgen voor muziek. Dat de muziek goed was, dat kon Mathias zelf ook bevestigen. Hij waagde zich aan een dansje met de Drei Kluiten.

Hubert van ’t Spelleke van Drei Kluiten had zelfs zijn sokken aangepast aan de coalitie.

Om 9 uur stonden de eerste Gentenaars al paraat op het Braunplein, twee uur voor het startschot. Om 11.05 uur gaf burgemeester Mathias De Clercq zijn eerste speech met nieuwjaarswensen.

13.000 Gentenaars tekenden present, en die hebben natuurlijk ook dorst. Liefst 27.020 traktaties stonden zondagochtend klaar. Omgerekend is dat 6.000 liter drank, goed voor 20.000 euro. En het is lang niet allemaal alcoholisch, er was ook gewoon chocomelk of water. Daarnaast waren er ook lokale biersoorten, zoals L’Arogante en Valeir. Ivago voorziet 13.000 herbruikbare bekers, maar de stad roept op om een eigen ‘mokke’ mee te brengen.

Ook Christophe Peeters was veelvuldig present. 350 maskers met daarop zijn gezicht werden uitgedeeld., “Het is een ludieke actie, geen hard protest. Zie het als typische Gentse humor, onze zelfgemaakte strop”, zegt Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei. Er werden 350 maskers uitgedeeld. De maskers mogen wel enkel op het achterhoofd gedragen worden, anders riskeer je een GAS-boete. Ook Christophe Peeters kreeg een maskertje te pakken. Hij was niet op de hoogte van de actie, maar vond het de ‘max’.

Naar jaarlijkse gewoonte deelt het Vlaams Belang kalendertjes uit op de receptie. Op de kalendertjes van dit jaar staat een cartoon van De Clercq met Watteeuw, de nieuwe burgemeester die duidelijk geleid wordt door Filip Watteeuw met daarbij het bovenschrift, “De Gentse Trollenkoning.”