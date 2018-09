Litouwse dief ontloopt voor tweede keer straf na foutje van parket Jarenlange celstraf voor inbraken, maar wellicht alweer op weg naar thuisland Sam Ooghe

06 september 2018

07u55

Bron: Mediahuis 0 Gent Honderden dure tuinbouwmachines stelen en volledige tuincentra leegroven, maar amper één zomer achter de tralies zitten? Een Litouwse dief flikte het, met een beetje hulp van de vergetelheid van het parket.

De man werd in 2013 al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Vooral in Drongen en Lochristi had hij toegeslagen. De dief en enkele kompanen gingen aan de haal met tienduizenden euro's aan kettingzagen en zitmaaiers.

Gent Nieuw proces

De vogel was ondertussen al gaan vliegen. Pas in mei dit jaar werd de man aangehouden in Litouwen en overgebracht naar Gent. Bij het proces van gisteren, dat opnieuw gevoerd moest worden omdat de Litouwer zich niet had kunnen verdedigen bij de initiële zaak, kreeg hij drie jaar effectieve gevangenisstraf.

Bij zo'n straf kan het parket de onmiddellijke aanhouding vorderen. Maar dat werd gisteren simpelweg vergeten. De gevangenisstraf moet daardoor pas op een later moment uitgevoerd worden. De politie bracht de man nog voor een namiddag over naar de cel, maar 's avonds werd hij alweer vrijgelaten. Wellicht is hij nu opnieuw op weg naar zijn thuisland. Daar kan hij wachten tot zijn vonnis verjaart.