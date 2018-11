ListMinut brengt kerstboom tot in je woonkamer Sabine Van Damme

30 november 2018

10u31 0 Gent Ook geen zin in dat gesleep met sparren en die stekelige naalden, maar wel fan van een echte kerstboom? Dan is er goed nieuws. Bij ListMinut kan je een kerstboom online bestellen, die tot in de woonkamer wordt gebracht. Een deel van de opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker.

ListMinute is een Belgische start-up die het mensen gemakkelijk maakt. Het is een platform in de deeleconomie waarop iedereen diensten kan aanvragen of uitvoeren. U zoekt er uw klusjesman, babysit of lesgever. En nu dus ook een kerstboom. Het is het vierde jaar op rij dat ListMinute aan kerstboombedeling doet, maar voor het eerst in Gent. Niet gewoon aan de deur, maar tot in de woonkamer. Lekker makkelijk is dat, e-commerce en gezelligheid gecombineerd. En bovendien steun je er nog het goede doel mee ook, want voor elke aangekochte boom gaat 5 euro naar Kom op Tegen Kanker.

België is de derde grootste speler op de Europese markt als het op kerstbomen aankomt. Er worden jaarlijks 5 miljoen (!!) sparren in de handel gebracht. 25% daarvan blijft in België, de rest is voor export. De Nordmann kerstboom vertegenwoordigt 70% van de verkoop en blijft dus de favoriet voor de eindejaarsfeesten.

