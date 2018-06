Links grijpt macht binnen CD&V PARTIJ ZET ACTIEVE JONGERENPLOEG NIET OP DE LIJST SABINE VAN DAMME

29 juni 2018

02u34 0 Gent De lijstvorming bij CD&V in Gent is op zijn zachtst gezegd moeilijk verlopen. Er was het interne trek- en duwwerk tussen Veli Yüksel en Filip Van Laecke om de tweede plaats. Maar nu de bijna volledige lijst online staat, blijken daar drie actieve jongeren niet op te staan. Alle drie komen ze uit ondernemershoek.

Met Mieke Van Hecke (70) als kopvrouw heeft CD&V Gent duidelijk een stevige ruk naar de linkerzijde gekregen. Een groot deel van de al bekende kandidaten blijken minstens een link te hebben met Beweging.net, het vroegere ACV. Dat is de koepel van alle Christelijke verenigingen, zoals de CM en de Christelijke vakbond. Ook Mieke Van Hecke komt uit die hoek. Die linkerflank is geen fan van de 'onafhankelijke' Veli Yüksel, waardoor hij na het vertrek van Sarah Claerhout geen lijsttrekker mocht worden. Veli kreeg wel de tweede plaats.





Maar de rechterzijde van de CD&V blijkt ondervertegenwoordigd. Wat meteen opvalt op de lijst, is de nummer 7. Bij de voorstelling van de speerpunten van de partij eind maart stond Gaëlle De Smet op 7. Nu is ze op de lijst nergens meer te bespeuren. Ook haar 'compagnons de route', Joris Rombaut en Lieven Demolder, staan niet op de lijst. Gaëlle was van 2012 tot 2015 jongerenvoorzitter, Joris is ondervoorzitter van de partij.





Ondersteunende rol

"Het klopt dat Lieven Demolder, Joris Rombaut en ik niet op de lijst staan", reageert advocate Gaëlle De Smet (31). "Maar dat wil niet zeggen dat we uit de partij stappen, integendeel. Het werk dat we de voorbije 6 jaar hebben geleverd, zetten we gewoon door. Wij zullen ons blijven inspannen in en met het middenveld om ook het stedelijk, duurzaam en ondernemingsgerichte verhaal binnen CD&V te blijven uitbouwen. Wie doen het niet voor de mandaten, maar voor de inhoud. Bovendien staan er nog andere jongeren op de lijst, sommigen zelfs door ons aangetrokken. Uiteraard blijven we hen steunen, en gaan we actief voor hen flyeren. Door niet op de lijst te staan hebben we de ruimte om ons volledig in te zetten voor onze stad. We zullen blijven hameren op vernieuwende, progressieve standpunten."





In de wandelgangen klinkt het dat het inhoudelijk botst tussen de Bewegings- en de andere standpunten, vooral rond duurzaamheid en ondernemen. Breekpunten waren aanpak en ruimte voor ondernemers, onafhankelijken en vernieuwing. Maar door het afhaken van drie ondernemersprofielen, Gaëlle, Joris en Lieven, is het evenwicht op de lijst wel zoek. "Het klopt dat er meer mensen van de Beweging op de lijst staan", bevestigt lijsttrekker Mieke Van Hecke.





Wit konijn

"Maar die zijn dan ook zeer geëngageerd binnen de partij, terwijl het veel moeilijker is om ondernemers of mensen met vrije beroepen te overtuigen op een lijst te staan, zelfs al hebben ze sympathie. Toch hebben we ook enkele advocaten en zelfs de CEO van CIAC, Henri de Hemptinne, op de lijst. Wat aantoont dat CD&V Gent breder is dan Beweging.net. We hebben nog een 'wit konijn' achter de hand, dat we voorstellen in augustus."