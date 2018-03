Links en rechts kruisen elkaar niet 23 maart 2018

In Gent vonden gisteren twee optochten plaats. De extreemrechtse studentenvereniging NSV vroeg aandacht voor de 'plaasmoorde' in Zuid-Afrika "Er is bewijs dat deze genocide op blanke boeren racistisch is geïnspireerd", stelt NSV. Extreemlinkse studenten reageerden met de 'Mars tegen Racisme'. "Dat geweld is afschuwelijk, maar NSV misbruikt het om racisme tegen gekleurde mensen te stimuleren." De politie was aanwezig om beide optochten gescheiden te houden. Er waren geen incidenten. (YDS)