Linde Merckpoel legt zichzelf een week lang het zwijgen op in Sint-Machariuskerk Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

10u58 1 Gent Na vijf keer Music for Life te hebben gepresenteerd, organiseert Linde Merckpoel zelf een actie voor De Warmste Week: een week lang zwijgen. Deze ochtend sprak ze haar laatste woorden uit voor de Sint-Machariuskerk in de gelijknamige Gentse wijk.

Met haar actie ‘Linde zwijgt’ zamelt de Stubru-presentatrice een hele week lang geld in voor vzw Coda: een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Bij Coda kunnen patiënten in een huiselijke sfeer hun laatste momenten beleven. Die thematiek ligt Linde nauw aan het hart. “Mensen schrikken vaak als ik zeg hoe prachtig ik de dood van mijn grootmoeder vond. Ik snap het wel, dat klinkt wat raar. Maar toen zij stierf leerde ik mijn, misschien wel, belangrijkste levensles: sterven is iets maf krachtig. Een intens moment dat je alle tijd, alle ruimte en alle liefde moet geven”, vertelt Merckpoel.

Voor Coda gaat Merckpoel datgene doen wat het moeilijkste voor haar is als spraakwaterval: zwijgen, een hele week lang. Haar uitvalsbasis: de Sint-Machariuskerk in Gent.

De hele week lang kan je haar steunen door mee te komen zwijgen op stille evenementen. Zo speelt deze avond Colin H. van Eeckhout met zijn band Amenra ‘Het Stilste Concert’ ooit in de kerk. Dat event is al volzet. Net als de ‘Stille Studie’-namiddag op woensdag en de Stille Disco met Discobaar A Moeder op donderdag en de Stille Spaghetti die sterrenchef Nick Bril van The Jane zal serveren op zaterdag. Je kan je wel nog steeds aanmelden voor de Stille Pingpong op vrijdag en de Stille Mars van zondag wanneer Linde haar actie afsluit met een wandeling van Gent naar Puyenbroeck in Wachtebeke.