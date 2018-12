Linde Merckpoel in Stille mars naar Wachtebeke Didier Verbaere

23 december 2018

Stubru presentatrice Linde Merckpoel trok zondagmiddag de deur van de Machariuskerk in Gent achter zich dicht en trok in een stille mars richting Music For Life domein in Wachtebeke. Na vijf jaar achter de micro van Music For LIfe, organiseerde ze nu zelf een actie en zweeg een hele week lang voor het goeie doel en Coa vzw, een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Na een week zwijgen trok ze in gezelschap naar het podium van Wachtebeke. Ze deed er haar intrede in een oorverdovende stilte, gevolgd door een luid applaus. Haar eerste woorden waren er : “Hallo. Ik ben zo blij om jullie allemaal te zien. En nog blijer om opnieuw met jullie te mogen praten. Het was verschrikkelijk”. Haar actie leverde minstens 10.000 euro op.