Lily Castel: "West-Vlamingen lijken alles over te nemen" 22 februari 2018

02u52 0 Gent Lily Castel klink ietwat bezorgd wanneer we de Gentse zangeres spreken.

"We moeten echt ons best doen om het Gents zoveel mogelijk in ere te houden. Makkelijk is dat niet, er wordt altijd maar minder Gents gesproken, gewoon omdat hier altijd maar meer niet-Gentenaars wonen. Het lijkt soms alsof alles hier overgenomen wordt door de West-Vlamingen. We gaan dus ferm op ons tanden moeten bijten om ons Gents levend te houden. Daarom spreek ik dus, zeker bij mijn optredens in het Gentse, gewoon Gents. Mensen houden daarvan, en het is veel plezanter. Nochtans, toen ik op een gegeven moment in het Gents begon te zingen dachten sommigen dat ik zot geworden was", zegt Castel. "Van Gents wordt wel eens gezegd dat het 'gemeen' is. Ik zie niet in wat daar gemener zou aan zijn dan aan Antwerps of West-Vlaams? Maar bij de jongere generatie ligt het toch moeilijker, dat Gents. Minder en minder mensen spreken het, en dat is echt jammer."