Lijst DUW.GENT doet mee aan verkiezingen 07 september 2018

Nog een lijst die effectief in het stemhokje zal liggen op 14 oktober: DUW.GENT trekt met meer dan 20 kandidaten naar de hoogmis van de democratie.





DUW.GENT heeft inspraak als belangrijkste thema. Ideologie, partijstandpunten of vooraf gemaakte afspraken zijn er niet. "Onze kandidaten komen uit alle hoeken van Gent, met diverse achtergronden en kleuren", klinkt het. "Wat ons samenbrengt, is onze liefde voor Gent, de vaststelling dat heel veel Gentenaars niet tevreden zijn met het huidige beleid én de ambitie om Gent terug in de juiste richting te duwen. Dit wil zeggen, het beleid opnieuw leren luisteren naar de Gentenaars."





DUW.GENT pleit voor rechtstreekse inspraak via de smartphone, met de app CTZN.online, die binnenkort online komt. Al met één verkozen raadslid willen ze projecten en vragen van inwoners op de agenda van de gemeenteraad zetten, en voor elke belangrijke beslissing wordt inspraak van de Gentenaars gevraagd.





De kandidaten zijn geen onbekenden. Zo staan Dirk Valvekens en Ann Van Gysel erop, gekend van de loods-projecten aan de Muide. Ook horeca-man Jimmy Vandeputte uit Gent-centrum, traitteur Robert Wickerhoff en Annemie Crève uit Oostakker zijn niet onbekend. Voor Valvekens is het alvast niet zijn eerste politieke poging, in 2012 kwam hij op met Lijst-Lijst, zonder succes.





(VDS)





