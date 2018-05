Lijncontroleur werkonbekwaam na duw 15 mei 2018

Een 42-jarige man uit Serskamp riskeert zes maanden cel en 600 euro boete omdat hij een controleur van De Lijn verwond heeft. Op 19 juni 2016 ging het mis bij een controle aan de tramhalte Korte Meer in Gent. Rabia L. had zijn ticketje niet gevalideerd en moest zijn identiteitskaart afgeven aan de controleur. Toen de deuren open gingen, zou hij de controleur geduwd hebben waardoor ze allebei ten val kwamen. Het slachtoffer kwam hard op zijn rug terecht en kon drie dagen niet werken. "Hij heeft mij geduwd. Ik heb me verzet tegen het onrechtmatige optreden van die controleur", verklaarde L. gisteren. "Ik wil een schadevergoeding. In de ogen van de politie ben ik het slachtoffer." Op 11 juni kent hij zijn straf. (JEW)