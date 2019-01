Lijfgeur van 100 Gentenaars opgevangen in een parfum (gelukkig is het niet te koop) Erik De Troyer

31 januari 2019

19u24 0 Gent Een met de hand geblazen flesje is de nieuwe bezienswaardigheid van het Design Museum, maar het is vooral wat er in zit dat toch een tikkeltje bizar is. Twee Nederlandse kunstenaars vingen namelijk de lichaamsgeur op van 100 inwoners van de Gentse wijk Rabot en distilleerden dat tot een parfum: ‘Essence de Rabot’.

De Amsterdamse kunstenaars Yeb Wiersma en Lieneke Hulshof lieten 100 verschillende inwoners van het Rabot een dag lang een T-shirt dragen. Het ging om ‘Rabotiens’ van alle slag: van advocaten tot drugsdealers of bouwvakkers. Zij kregen op 6 oktober in de Sint-Jozefkerk een T-shirt aangereikt dat ze een hele dag én nacht moesten dragen. Studenten gingen ermee naar de les, advocaten droegen het onder hun toga tijdens het pleiten, enzovoort. De dag nadien leverden ze alle honderd de shirts in bij de Turkse parfumeriezaak Eyfel. Dat gebeurde in een vacuümzak om de aroma’s goed te bewaren. Een aantal shirts werd ter plaatse al behandeld in een apparaat. De rest gebeurde in Amsterdam, in de ateliers van de kunstenaars.

Sommige dragers meldden fier dat ze seksferomonen hadden toegevoegd aan ons parfum Yeb en Lieneke

Uit de T-shirts werden feromonen gedistilleerd. Dat zijn moleculen die uit het lichaam vrijkomen wanneer mensen elkaar ontmoeten. Ze zijn een teken van emoties zoals angst, euforie, seksuele opwinding, herkenning, vriendschap, dreiging, enzovoort. Het lichaam laat deze vrijwel geurloze stoffen vrij om anderen te informeren over zijn of haar gemoedstoestand. “Sommige dragers meldden fier dat ze seksferomonen hadden toegevoegd aan ons parfum”, lachen de kunstenaars.

Yeb en Lieneke noteerden van iedereen wat voor activiteiten ze gedurende die dag ondernamen en hoe ze zich hadden gevoeld. “We roken natuurlijk ook aan de shirts. Soms roken ze zuur, naar eten, naar deodorant,...” Toch is het ‘parfum’ dat in de fles zit geen sterk spul. Na het distilleren blijft er geen geur over. Er werd wel alcohol aan toegevoegd om het te kunnen verstuiven.

Volgens de kunstenaars moet hun flesje niet echt iets opleveren. Ze zijn al blij dat er wat geheimzinnigheid rond blijft hangen. “Het moet de verbeelding van de toeschouwers prikkelen door het vervreemdende idee dat er honderd menselijke emoties in het flesje schuilen”, klinkt het.

Naar Rabot

Het ‘essence de Rabot’ wordt bewaard in een met de hand geblazen fles die in het Design Museum werd opgehangen. Er werd ook een film gedraaid die in de Salon Lodewijk XVI van het museum wordt afgespeeld. Tot 14 april blijft het flesje in het museum. Daarna verhuist het naar een nog te bepalen locatie in het Rabot.

Eerlijk. Met Valentijn voor de deur zouden we toch voor een meer klassieker geurtje gaan dit jaar.