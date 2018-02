Liefde spat van Gentse ramen 13 februari 2018

Qua originaliteit scoren ze heel hoog bij het coachingcentrum School 4 POWER. Voor Valentijn schilderen ze liefdesboodschappen op Gentse ramen, zomaar, helemaal gratis. "Ons doel is de verbinding tussen mensen te vergroten, en dat doen we met workshops en training", vertelt Kris De Groof. "We geven ook relatietraining, en merkten dat mensen niet altijd even makkelijk woorden vinden om te vertellen wat belangrijke personen voor hen betekenen. Dus dachten we, hoe kunnen we hen helpen? Samen met het creatieve bureau Heren Loebas kwamen we op het idee om voor Valentijn de liefde van de Gentse ramen te laten druipen, met leuke tekeningen." Kris De Groof en collega Véronique Budervoet werden intussen bedolven onder de aanvragen. "En ja, we gaan ze allemaal tekenen. Zelf. Er zijn boodschappen voor geliefden of stiekeme verliefdheden, maar ook voor een zieke mama of een beste vriendin. Ik wil daar niet in gaan selecteren." Vandaag en morgen zal er dus druk gewerkt worden. Kris moet minstens 50 ramen versieren. "Heren Loebas zal een ontwerp maken, met een soort van kalkeersysteem, en ik ga eigenhandig alle ramen beschilderen. Gelukkig hebben we ons beperkt tot Gent, misschien pakken we het volgend jaar wel grootser aan", lacht Kris.





Extra aanvragen voor liefdesramen zijn helaas niet meer mogelijk. Meer info: www.school4power.be (VDS)