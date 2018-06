Lidar verhuisd naar Bargiekaai 11 juni 2018

De Lidar is verhuisd van de Sint-Amandstraat naar de Bargiekaai in Gent. De maximumsnelheid bedraagt er slechts dertig kilometer per uur. De superflitspaal blijft er staan tot en met 15 juni. (JEW)