Lid van Albanese dievenbende krijgt lichtere straf in beroep Jeffrey Dujardin

15 januari 2019

19u02 0 Gent Een lid van een Albanese dievenbende is veroordeeld in het Gentse hof van beroep. Vjodor T. heeft een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar gekregen. Hij was samen met zijn bende voor 92 inbraken in Vlaanderen verantwoordelijk. In eerste aanleg kreeg hij 5 jaar cel.

De dievenbende waren vooral uit op juwelen, cash geld en laptops en hadden volgens het parket een buit verzameld die makkelijk enkele honderdduizenden euro’s waard was. Ze waren aan het werk op 122 plaatsen in Vlaanderen, maar vooral in het Gentse en de regio van Ertvelde, waar ze 76 diefstallen met braak pleegden en 16 pogingen ondernamen. In Sleidinge liepen ze uiteindelijk tegen de lamp, nadat ze tot twee keer toe betrapt werden in dezelfde nacht begin januari 2017. “Hij maakte deel uit van een goed georganiseerde dievenbende, die opereerde met wisselende samenstelling”, zei de voorzitter tijdens de uitspraak. “Er werd gebruik gemaakt van verschillende vluchtvoertuigen. Het is puur banditisme.”

De slachtoffers zullen alvast niet moeten hopen dat ze hun bezittingen ooit nog terugzien. De bende verpatste de gestolen goederen in louche cafés.