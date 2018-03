Lichtgewond na mesincident 08 maart 2018

Een man is dinsdagnacht rond 2 uur lichtgewond geraakt na een incident met een mes in de Bevrijdingslaan in Gent. Het slachtoffer liep hierbij een snee op in zijn vinger. De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident.





(JEW)