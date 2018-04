Lichtgewond na botsing 26 april 2018

02u56 0

In Onderbergen in Gent is het gisterenochtend om 10.38 uur tot een aanrijding gekomen tussen een 22-jarige fietsster en een wagen. De Gentse vrouw raakte daarbij lichtgewond. De wagen werd bestuurd door een 39-jarige man uit Gent. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. (WSG)