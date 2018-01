Lichtfestival palmt omgeving van Baudelopark in 26 januari 2018

De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham krijgt volgende week een prominente plaats in het parcours van de vierde editie van het Lichtfestival. Dat is al te merken aan de bedrijvigheid in de buurt. Tal van lichtkunstenaars waren gisteren al bezig met de voorbereidingen van hun installatie. In de Blekerijstraat werd een constructie opgesteld ter hoogte van de ingang van De Kopergietery. In samenwerking met Gentse jongeren werkt het theaterhuis aan een audiovisuele act met 300 lampen. Even verderop in het Baudelopark zijn de Amerikaanse lichtkunstenares Annie Mitchell en haar team al enkele dagen aan de slag om bomen te versieren voor een licht- en klankspektakel. Ook het MIAT krijgt een hoofdrol tijdens het Lichtfestival. De Berlijnse kunstenaar Mader Wiermann brengt een poëtisch spel van licht en geluid op de gevel. En bezoekers kunnen van 1 februari tot 22 juli de lichtcollectie van het museum bewonderen in een open depot. (YDS)