Lichtfestival komt terug in 2021, en wordt driejaarlijks evenement Sabine Van Damme

14 februari 2019

15u25 0 Gent De vijfde editie van het Lichtfestival in Gent vindt plaats van 27 tot 31 januari 2021. Dat heeft de stad beslist. In het bestuursakkoord staat dat het een driejaarlijks evenement wordt, dus is de zesde editie voor 2024.

Het eerste Lichtfestival in Gent werd georganiseerd in 2011, en was meteen een schot in de roos. Het jaar nadien was er al een tweede versie, waarbij de stad letterlijk overrompeld werd. Daarna was het wachten tot 2015 en 2018 om de binnenstad nog eens ondergedompeld te zien in lichtcreaties.

Het staat nu vast dat de volgende editie zal plaatsvinden eind januari 2021, en dat vijf dagen lang. De stad gaat opnieuw op zoek naar een grote verscheidenheid aan lichtkunstwerken, kunstinstallaties en projecties. Opnieuw zal er ook aandacht zijn voor Gentse initiatieven en kunstenaars. Bij de laatste editie stonden 37 lichtkunstwerken opgesteld, waarvan ‘de maan’ het meest in het geheugen blijven hangen is. 835.000 mensen kwamen toen kijken, een absoluut record.