Lichtfestival klokt af op 835.000 bezoekers 06 februari 2018

Het was gisterenavond even wennen in Gent zonder de bijzondere installaties van het Lichtfestival en de bijhorende volkstoeloop. In totaal vonden maar liefst 835.000 bezoekers de weg naar het parcours: nog een pak meer dan het vorige record van 640.000 bezoekers in 2015. Ook op de slotavond zondag kreeg het Lichtfestival nog 175.000 mensen op de been.





"Geen enkel ander evenement geeft zo'n weerklank aan de Stad Gent als het Lichtfestival en het toont onze stad ook op haar mooist", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a).





Internationale festivals

Het kunstwerk dat het grootste gemis zal achterlaten is ongetwijfeld Museum of The Moon van de Brit Luke Jerram aan de Kalandeberg. Gisterenochtend werd het kunstwerk afgebroken door middel van een kortstondige 'landing op de maan' met een hoogtewerker. Het was meteen ook de laatste gelegenheid voor passanten om een selfie te maken met de publiekslieveling. Het Lichtfestival was ook een springplank voor lokale lichtkunstenaars naar andere internationale festivals. Zo is er interesse uit het Canadese Montreal voor het werk 'The Gift' van het Wetterse bedrijf Fisheye.





De meest geretweete berichten van het Lichtfestival zijn berichten over de verloren knuffels. Het beertje werd 48 keer gedeeld en meer dan 10.000 keer bekeken en ook de vogel kreeg de nodige aandacht. Helaas zijn de rechtmatige eigenaars nog niet gevonden. De knuffels kunnen nog steeds afgehaald worden bij de politie in Ekkergem.





Wanneer een volgende editie van het Lichtfestival zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. "Dat is een knoop die het volgende stadsbestuur moet doorhakken", zegt Storms. (YDS)