Lichtfestival duikt op in straatbeeld 25 januari 2018

02u47 0 Gent Gent maakt zich stilaan op voor de vierde editie van het Lichtfestival. Over minder dan een week tijd is het weer zover.

In het straatbeeld duiken her en der al kunstenaars op die hun werken in gereedheid brengen voor de start van het spektakel op woensdag 31 januari. Aan de Kuiperskaai nabij De Krook waren de kunstenaars van het visueel collectief tBedrijf gisteren al bezig met het ophangen van 'nestkastjes' in een boom door middel van een hoogtewerker.





"Ons werk heet 'een warm nest'. We willen mensen laten nadenken over energie en dan vooral over de verspilling ervan. De warmte van de aanwezige bezoekers wordt gemeten met een thermoscan en vertaald naar licht", verduidelijkt Dieter De Planter van tBedrijf. Ook aan de Portus Ganda was er gisteren al bedrijvigheid met de installatie van een ponton. Op die plaats zal volgende week een virtuele 'Large Fire Tornado' te zien zijn van maar liefst 16 meter hoog. Het werk van Ivo Schoofs en zijn team is een ode aan de overweldigende natuur. (YDS)