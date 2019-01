Lichtere straf voor dader in ‘eremoord’, vrouw vrijgesproken: “Ik ben onschuldig, vuile pedofiel.” Jeffrey Dujardin

15 januari 2019

12u13 1 Gent In de zaak rond de ‘eremoord’ in het Gentse hof van beroep heeft de 37-jarige Tevfik S. een celstraf van 25 jaar gekregen, een lichtere straf. In eerste aanleg kreeg de man 30 jaar cel. Het Openbaar Ministerie vroeg voor zijn vrouw Cidem 25 jaar cel, maar zij wordt in beroep vrijgesproken, een bevestiging van eerste aanleg.

Het koppel stond terecht voor de moord op een 22-jarige Turkse Gentenaar, Ozan Karagoz. Het lichaam van Karagoz werd op 18 september 2014 uit het kanaal gevist in Sluiskil, net over de Nederlandse grens. Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer gewurgd was. Hij was het laatst gezien in de omgeving van de Dampoort in Gent, waar hij in een auto gesleurd werd. Na onderzoek werd een koppel opgepakt en aangehouden. Het ging om de 37-jarige Tevfik S. en zijn vrouw Cidem uit Sint-Niklaas. Het slachtoffer had een korte affaire gehad met de vrouw van het paar.

“In dit dossier liegt iedereen”

In de correctionele rechtbank kreeg enkel Tevfik S. een celstraf van 30 jaar, zijn vrouw werd vrijgesproken op grond van twijfel. Toch was de procureur-generaal in beroep ervan overtuigd dat Cidem S. bij de moord betrokken was. “In dit dossier liegt iedereen!” Volgens hem zat de vrouw in de wagen, “Er zijn aanwijzingen daartoe in de brieven die ze schreef. De bedriegster werd zelf bedrogen.” Ook de advocaat van Tevfik, Kris Vincke is hiervan overtuigd: “Niets of niemand zo razend als een afgewezen vrouw.” De procureur-generaal vorderde de bevestiging van de 30 jaar gevangenisstraf voor de man en vroeg 25 jaar cel voor de vrouw. Het hof volgde de vordering niet. “Er bestaat geen enkele twijfel over dat Tefvik S. deelgenomen heeft aan de doding van het slachtoffer”, zei de voorzitter van het hof bij het voorlezen van het arrest. “De doding gebeurde op een koelbloedige wijze met voorbedachte rade. Hij voelde zich in zijn eer gekrenkt.” Tevfik S. kreeg een lichtere gevangenisstraf van 25 jaar omwille van zijn blanco strafblad en de aard van de feiten. Zijn vrouw, Cidem, werd net zoals in eerste aanleg vrijgesproken. “Het is niet onmogelijk dat zij in de wagen zat, maar het is te speculatief”, aldus de voorzitter. “En zelfs al zat ze in de wagen, dat is niet strafbaar. Ze kon zelfs gedwongen zijn om mee te gaan.”

“Ik ben onschuldig, vuile pedofiel”

Tevfik liet zijn tijdens de behandeling al horen toen hij de Belgische politie achterlijk noemde. Dat was bij de uitspraak niet anders, hij werd verwijderd uit de zaal omdat hij bleef roepen. “Ik ben onschuldig en blijf onschuldig, vuile pedofielen. Jullie zijn de moordenaars van 10 miljoen Congolezen”, riep hij terwijl hij uit de zaal begeleid werd door de politie. Zijn vrouw Cidem was niet aanwezig bij de uitspraak, ze was ook niet aanwezig bij de behandeling van de zaak.