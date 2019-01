Lichtere straf in beroep nadat beklaagde zijn portefeuille bovenhaalt en onmiddellijk vergoeding regelt Jeffrey Dujardin

15 januari 2019

17u35 0 Gent Een 35-jarige man uit Gent heeft een werkstraf van 70 uur gekregen in beroep nadat hij uit frustratie agressief was geworden in de Mediamarkt. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van 7 maanden, maar waarschijnlijk hielp zijn daad tijdens de behandeling hem aan een lichtere straf: Mediamarkt vroeg in beroep een vergoeding van 50 euro plus intresten, waarop de man prompt het geld aan zijn advocaat gaf die het later op de dag ging overschrijven.

Een jaar geleden, op 4 december, ging de dertiger, Tino B., richting een Mediamarkt-winkel omdat hij problemen had met zijn gsm-abonnement. “Voor de derde keer al”, zei de man in beroep. Na van het kastje naar de muur gestuurd te worden, verloor de man zijn geduld. Hij sloeg op een computerscherm, waardoor het scherm in het gezicht van de verkoper vloog. De politie werd erbij gehaald, met alle gevolgen van dien. In eerste aanleg kreeg B. een gevangenisstraf van 7 maanden en een geldboete van 400 euro. In beroep vroeg zijn advocaat een werkstraf. Mediamarkt vroeg in beroep een vergoeding van 50 euro plus intresten. Opvallend: de man haalde het geld uit zijn portefeuille en gaf het aan zijn advocaat. “Ik zal het later op de dag overschrijven.” Het hof gaf de man een werkstraf van 70 uur, waarschijnlijk zal zijn reactie tijdens de behandeling daarbij in zijn voordeel gespeeld hebben.