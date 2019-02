Licht op groen voor tram 7 Gent krijgt eindelijk 6,7 kilometer nieuwe tramsporen Erik De Troyer

01 februari 2019

19u00 5 Gent Minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft groen licht gegeven voor een tram tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort op het traject van buslijn 7. Daarmee ziet het er naar uit dat Gent eindelijk 6,7 kilometer nieuwe tramsporen krijgt. Al zal dat ook niet voor meteen zijn.

Minister Weyts antwoordde op vraag van Elke Sleurs dat De Lijn op korte termijn de nodige initiatieven zal nemen om de vertramming van lijn 7 tussen de twee stations concreet in gang in te zetten. Dat is groot nieuws want het dossier leek lange tijd in het slop te zitten. Zo werd er gekeken of een trambus (een soort elektrische bus, red) geen betere optie was. Maar nu is de kogel dus door de kerk. Het wordt een tram.



Gent had ooit al een tramlijn 7. Die werd in gebruik genomen in 1913 en in 1964 weer uit gebruik genomen. In de plaats kwam een buslijn die van het Sint-Pietersstation, via de stadsring, de dierentuinwijk, de Zuid en het Sint-Annaplein tot aan de Dampoort liep. De nieuwe tramlijn moet nagenoeg hetzelfde traject volgen en zal goed zijn voor zowat 6,7 kilometer nieuwe tramlijn. Voor Gent is dat ongezien want we werden de voorbije pakweg 15 jaar maar schamel bedeeld qua nieuwe traminfrastructuur. In 2016 opende de 900 meter tramspoor naar de ingang van het UZ en een jaar later het traject van twee kilometer naar Zwijnaarde.

Burgerparticipatie

Lijn 7 is veel technischer dan die voorgaande projecten. Om te beginnen zal die tram voor een stuk langs de stadsring rijden, meer bepaald van de Heuvelpoort tot aan de Tentoonstellingslaan. Het Sint-Annaplein wordt dan weer autoluw door de aanleg van de tramsporen. De tram zal op heel wat plaatsen een eigen trambedding moeten krijgen. “Die aparte beddingen zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers, en ook om de reistijd te verbeteren,” aldus Elke Sleurs. “Ik roep burgemeester De Clercq op om optimaal samen te werken met De Lijn bij het vaststellen van het definitieve tracé en bij het uitvoeren van de werken, en ook om te voorzien in de nodige burgerparticipatie”

“Ik ben blij dat de beslissing eindelijk is genomen”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Het staat nu vast dat het om een tram gaat en geen trambus. Dit gaat pas om het eerste gedeelte van tramlijn 7. Ideaal wordt die nog eens doorgetrokken tot Sint-Denijs-Westrem. Die tramsporen zullen er zeker niet snel zijn hoor. Het zal nog vele jaren duren vooraleer die werken kunnen starten maar het is een belangrijke stap.”

Minder goed nieuws is er voor de vertramming van Lijn 3 tussen Gentbrugge en Mariakerk. Dat tweede project gaat voor onbepaalde tijd ‘on hold’. “Die vertramming valt niet te rijmen met het circulatie- en mobiliteitsplan”, klinkt het bij N-VA. Dat betekent dat de tramsporen die vandaag voor het stadhuis en in de Belfortstraat liggen nog lang niet gebruikt zullen worden. “Het dossier van lijn 3 gaat van de koelkast naar de diepvries”, reageert Tom De Meester van de PVDA.

Knopen doorhakken

N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt, die tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar nog vragen had bij de veiligheid van tramsporen, ziet in de beslissing een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de Gentse mobiliteit. Ze merkt ook op “dat het een N-VA-minister is die in dit al lang aanslepende dossier knopen doorhakt.”

“Burgemeester Termont en zijn voorgangers zijn er nooit in geslaagd om hun partijgenoten in Brussel, onder andere minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt, tot een positieve beslissing te brengen”, vervolgt ze.